Nieuwe politieke beweging in Wichelen: #anders

Amper 26 jaar is hij, maar Lander Wantens is wel de grote hoop om Groen weer op de kaart te zetten in Aalst. Wantens is nog relatief nieuw in de politiek, maar hij trekt wel de lijst voor Groen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met hem aan het hoofd is het de ambitie van Groen om niet langer een bijrol te spelen in Aalst.