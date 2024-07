Nieuwe gezichten en ambitieuze plannen voor oktober bij Vlaams Belang Sint-Niklaas

De eerste 10 kandidaten van Vlaams Belang Sint-Niklaas voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn voorgesteld. Filip Brusselmans zal de lijst trekken, dat was al bekend. Op de lijst is ook plaats voor heel wat nieuwe gezichten, zoals Isaura De Spiegeleire en Dorothy De Beule. Vlaams Belang wilt dat het weer veilig wordt in Sint-Niklaas. Volgens hen staat de ballonstad al jaren letterlijk en figuurlijk stil. Connor Rousseau als burgemeester zien ze niet zitten. Ze hopen dan ook dat zij de grootste zullen worden in oktober.