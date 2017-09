In Sint-Niklaas is er zondagavond een pizzakoerier levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een auto. Het ongeval gebeurde rond half zeven op het kruispunt van de Singel met de Raapstraat. De pizzakoerier, die de Singel kruiste, werd aangereden door een auto die op de Singel zelf vermoedelijk door het rode licht was gereden. De klap was bijzonder hevig. De jonge bestuurder moest met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Een verkeersdeskundige van het Parket is ter plaatse gekomen om de precieze omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken.