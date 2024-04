Het was vandaag 1 april. Het is dan altijd opletten geblazen voor aprilvissen. Die waren er ook, in Aalst bijvoorbeeld. In elke deelgemeente zijn daar spandoeken opgedoken, met de boodschap dat ze graag onafhankelijk willen worden van de stad Aalst. Een ludieke actie van het Aalsterse deelgemeentenplatform. Maar wel met een serieuze boodschap achter. Want met de spandoeken willen ze meer aandacht vragen voor de deelgemeenten. Die staan nog te vaak in de kou, klinkt het. Tot een echte 'defusie' zal het wellicht nooit komen. Maar ze willen wel een krachtig signaal geven richting het stadsbestuur van Aalst.