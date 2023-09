Na zeldzame vondst in Denderbelle: rups verpopt zich tot doodhoofdsvlinder

In de Sint-Gillisbaan in Sint-Niklaas is gisterenavond een man gewond geraakt toen een mazoutkachel in zijn woning ontplofte. De man wilde op dat moment de kachel aansteken, maar door een technisch defect liep het mis en kwam het tot een ontploffing. Daardoor ontstond er ook een kleine brand in de woning. De bewoner werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht, maar is er niet erg aan toe. Enkele bewoners van de aanpalende woningen werden er eventjes geëvacueerd. Het getroffen huis is tijdelijk onbewoonbaar verklaard.