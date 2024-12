Bestuurder ramt twee verlichtingspalen, belandt in gracht en vlucht daarna te voet weg

In Denderbelle, bij Lebbeke, heeft een bestuurder vluchtmisdrijf gepleegd nadat hij twee verlichtingspalen had aangereden. Zijn wagen liet hij wel achter, in de gracht. Vrijdagnacht, rond 1 uur, verloor de bestuurder wellicht de controle over het stuur. Hij vernielde twee verlichtingspalen. Met zijn zware terreinwagen belandde hij in de gracht. Hij zette het na het ongeval op een lopen, en is voorlopig spoorloos.