Marieke Meert na eerste profzege in Tsjechië: "Ik ga er nu alles proberen uit te halen wat er in zit"

Vandaag maken we kennis met een nieuwe beloftevolle streekrenster. Marieke Meert uit Denderbelle is 25. Ze heeft vorige week in Tsjechië haar eerste profzege behaald. De renster rijdt normaal voor VolkerWessels, maar vorige week kwam ze uit voor de Belgische selectie. Ze won in Tsjechië de openingsrit in de rittenkoers Gracia Orlová. Meert, die nog maar 4 jaar koerst, ziet zichzelf als een heuvelrenster en droomt stiekem van de Ronde Van Vlaanderen.