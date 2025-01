Misschien heeft u uzelf ook voorgenomen om meer te gaan sporten in 2025. U zal alvast niet de enige zijn. En dat merken ze ook in de fitnesszaken in onze regio. Ook personal trainer Joeri Stallaert uit Denderbelle krijgt de ene boeking na de andere binnen. Maar de motivatie blijven vasthouden, dat is het moeilijkste, zegt hij. En daar kan een goede begeleiding dan weer bij helpen.