Voor de correctionele rechtbank in Dendermonde is het proces verdergezet tegen een man van 60 uit Beveren. Twee jaar geleden, in mei, had hij in het Stropersbos in Stekene zijn vrouw geholpen met uit het leven te stappen, waarna hij zelfmoord wou plegen, maar dat mislukte. De man staat nu terecht voor moord met voorbedachte rade, maar er zijn zeker verzachtende omstandigheden.