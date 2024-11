Cultureel erfgoed in Meldert in ere hersteld, na aantasting van de houtworm

In Aalst zijn verschillende kunstwerken en beelden in ere hersteld, na de passage van de houtworm. Het cultureel erfgoed in de kerk en de kapel van deelgemeente Meldert, was erg aangetast door houtwormen. Een dringende interventie drong zich dan ook op om onder meer de houten objecten en de altaren te redden. Daar zorgde Erfgoedcel Denderland voor, samen met een gespecialiseerde houtrestaurator en 18 vrijwilligers. Met succes, want de objecten in de kerk en de kapel zien er weer beter uit dan ooit tevoren.