De LAB-school in Sint-Niklaas gaat haar huzarenstukje van vorig jaar nog eens over doen: op een paar maanden tijd een nieuw gebouw neerplanten. Dat gebouw is nodig voor de leerlingen die naar de tweede graad gaan. Nu is er enkel nog maar een gebouw voor de eerste graad. In de nieuwbouw moeten ook nieuwe leerkrachten aan de slag. In deze moeilijke tijden voor het onderwijs is dat geen gemakkelijke opdracht. Maar voor de LAB-school is er wél veel interesse van leerkrachten. Bij de vorige sollicitatieronde daagden maar liefst 300 kandidaten op.