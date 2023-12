Moerbeke: bestuurder vlucht na ongeval maar crasht met terreinwagen in doodlopende straat

De verwoestende industriebrand in Temse is zo goed als onder controle. De brandweer blijft nog wel ter plaatse voor het geval er weer een opflakkering zou zijn van het vuur. De brand was bijzonder moeilijk te blussen. Op een bepaald moment hadden ook 55.000 gezinnen geen elektriciteit omdat Elia de hoogspanningslijn had afgesloten door brandgevaar. Maar dat is intussen weer hersteld. Maar de ravage is enorm. Van het gebouw valt niets meer te redden.