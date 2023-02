En ik sluit af met een mooi kunstwerkje dat je kan vinden in de Heilig Kruiskerk in Stekene. Want daar staat de Ark van Noa. Niet de echte uiteraard, maar wel een schaalmodel in Lego. Het Bijbelse tafereel is zorgvuldig nagemaakt. Zowel de boot als de dieren zijn tot in het kleinste detail nagebouwd. De ark staat in een vitrinekast in de kerk. De kerkfabriek hoopt zo dat mensen vlotter hun weg vinden naar de kerk. Elke dag staan de deuren daar open van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's avonds, maar toch komt er weinig volk langs. Met de ark uit Lego willen ze nieuwe mensen bereiken.