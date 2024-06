Moeder uit Aalst die verdacht werd van moord op zoontje buiten vervolging gesteld

Een moeder uit Gijzegem bij Aalst die drie jaar lang werd verdacht van de moord op haar eigen zoontje, is buiten vervolging gesteld. Dat heeft de rechter in Dendermonde beslist. In 2019 stierf haar twee maanden oude baby in het OLV ziekenhuis in Aalst. Twee jaar later werd de mama plots opgepakt, omdat er vermoedens waren dat ze haar eigen baby zou gewurgd hebben. Maar de moeder wordt nu buiten vervolging gesteld, wegens gebrek aan bewijs. Hoe de baby dan precies is gestorven, is onduidelijk. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws!