De Freinetschool De Speelplaneet in Gijzegem zamelt geld in om haar boerderij te vernieuwen. Dat is dringend nodig, want de diertjes hebben te weinig plaats. De boerderij zal ook opengesteld worden voor de buurt. En om dat allemaal te bekostigen heeft de school kleine spaarvarkentjes meegegeven met de leerlingen en bij de lokale handelaars geplaatst.