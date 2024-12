Man zwaargewond nadat hij met rollator onder auto terechtkomt in Gijzegem

In Gijzegem is gisteravond een oudere man met een rollator onder een auto terechtgekomen. Het slachtoffer zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval gebeurde wanneer de man de straat wou oversteken. Wellicht schatte hij de situatie verkeerd in, en zag hij de auto niet aankomen. Het oudere slachtoffer kwam onder de auto vast te zitten. Hij moest bevrijd worden door de hulpdiensten. Hij werd zwaargewond maar wel bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto, een man van negentig, was in shock.