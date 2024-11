Bewoners woonzorgcentrum in Gijzegem getrakteerd op travestieshow: "Zo een namiddag maakt mij jonger"

De bewoners van woonzorgcentrum Aqua Vitae in Gijzegem werden vandaag getrakteerd op een heuse travestieshow. Met natuurlijk de toepasselijke muziek van onder andere Celine Dion. Alles staat in het thema van Glitter en Glamour. En daar kunnen ook de persoonsleden van het woonzorgcentrum niet aan ontsnappen. Ook zij halen hun beste dansmoves boven en brengen er verschillende optreden. En dat valt in de smaak.