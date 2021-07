In Denderleeuw is een nieuwe stap gezet in de herwaardering van het Vrijheidspark. Dat park is een waardevol stukje groen maar ligt er momenteel wat verwaarloosd bij, vindt het gemeentebestuur. Het Vrijheidspark is gelegen tussen de Vrijheidsstraat en de Sint-Amandsstraat. De gemeenteraad heeft het zogenoemde RUP Vrijheidspark vastgesteld. Het ontwerpplan gaat nu in openbaar onderzoek. Tot half september kan dat plan ingekeken worden en eventuele bezwaren ingediend. Foto's geven een idee hoe het Vrijheidspark er binnenkort zal uitzien. In Denderleeuw willen ze er nu een echt natuurbelevingspark van maken.