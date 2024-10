Michel Van den Brande veroordeeld voor doodsbedreigingen aan boekhouder

Michel Van den Brande, de baas van het stellingbouwbedrijf Kontrimo uit Temse, is door de Gentse rechtbank veroordeeld voor het bedreigen van een ex-werknemer. Volgens het parket is er sprake van belaging en bedreiging van zowel de ex-boekhouder als van zijn vrouw. De baas van Kontrimo kreeg er nu een celstraf voor van zes maanden en een boete van 800 euro, alles met uitstel. Van den Brande verdenkt zijn ex-boekhouder van oplichting. Daar diende hij ook een klacht voor in. Die zaak is nog in behandeling.