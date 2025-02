Jean-Marie Pfaff museum krijgt grote visuals en stickers, bezoekers nog welkom tot augustus

Het Jean-Marie Pfaff-museum, in Beveren zit in een nieuw jasje, of toch de voorgevel ervan. Zo zijn er grote visuals en stickers aangebracht op het gebouw. Op de voorgevel zien we vanaf nu een metershoge Jean-Marie Pfaff die naar de bal duikt. Een iconische foto uit zijn rijkgevulde archief. De stickers werden aangebracht door een bedrijf uit Antwerpen. De nieuwe voorgevel moet ervoor zorgen dat het museum een echte eyecatcher wordt in het centrum van de gemeente. Het museum is nog zeker open tot augustus.