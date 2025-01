Sint-Niklaas neemt afscheid van PVDA-politicus Jef Maes: "Je inspireerde, steunde, hielp, luisterde en gaf het voorbeeld"

In het crematorium Heimolen in Sint-Niklaas hebben familie en vrienden vandaag afscheid genomen van PVDA-boegbeeld Jef Maes. Maes overleed vorige week onverwacht op 69-jarige leeftijd. Hij bezweek tijdens het joggen op het strand van het Nederlandse Cadzand. Jarenlang was hij het gezicht van de Partij Van De Arbeid in de stad. Jef Maes was ook de allereerste verkozene voor de PVDA in de gemeenteraad. Hij zetelde van 2018 tot 2022. Hij stond vaak op de barricades bij belangrijke thema's in de stad zoals de privatisering van de reinigingsdienst en de asbestvervuiling bij SVK. Heel wat partijgenoten, maar ook andere politieke figuren uit de ballonstad waren erbij op zijn afscheidsviering.