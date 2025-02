40-jarige Nederlander die een week vermist was, is terecht in goede gezondheid

De Nederlandse man van 40 die vorige week dinsdag vertrok uit een voorziening in Nederland, en de hele week vermist was, is terecht. Hij is in goede gezondheid teruggevonden in Antwerpen. Dat bevestigt de voorziening Tragel aan onze redactie. Na onze reportage werd de vermiste man door verschillende mensen gezien en herkend in de buurt van het Centraal Station van Antwerpen. Hij bracht er de namiddag door in een koffiebar. Daar kreeg hij eten en drinken. De eigenares van die koffiezaak verwittigde de speurders en de voorziening waar de man tot voor kort verbleef. Een medewerker van Tragel ging zelf naar Antwerpen om hem te zoeken. Ze vonden elkaar, en ze keerden samen terug naar huis in het Nederlandse Clinge. Hij is gezond en wel laat de voorziening nog weten.