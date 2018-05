Het Oud Klooster in Stekene krijgt een nieuwe bestemming. De gemeentelijke kunstacademie zal op termijn verhuizen naar het oude kloostergebouw. Sinds in 2011 de laatste zusters Stekene verlieten, staat het klooster in de Kerkstraat leeg. In 2013 besliste de kloosterorde om het gebouw te verkopen aan een projectontwikkelaar. Na een procedureslag van 2018 is de kogel nu eindelijk door de kerk. Naast de gemeentelijke kunstacademie komen er ook 48 appartementen op de site van het Oud Klooster.