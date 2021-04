Man vindt leeg flesje Pfizer-vaccin in glascontainer in Grembergen

Een man uit Grembergen heeft een bijzondere vondst gedaan in een glascontainer: een leeg flesje van een Pfizer-vaccin. De politie van Dendermonde is een onderzoek gestart. Volgens het agentschap Zorg & Gezondheid is zo'n flesje niet schadelijk.

De buurtbewoner vond het lege flesje toen hij zijn glas naar de glascontainer in Grembergen bracht. Het zou gaan om een vaccin van Pfizer, zegt de man, want er staat ook een serienummer op het etiket. Hoe het flesje er is terecht gekomen, is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart.

Een lege dosis van een vaccin wordt normaal gezien beschouwd als medisch afval. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn dat zo'n flesje zomaar bij het afval belandt. Dat zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Hij verzekert wel dat zo'n flesje niet schadelijk is.