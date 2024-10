Man die taxichauffeur overviel in Lokeren, riskeert 4 jaar cel

De man die in mei een taxichauffeur overviel in Lokeren, riskeert een celstraf van vier jaar. Het incident gebeurde op de Gentse Steenweg in Lokeren. De man weigerde op het einde van zijn rit te betalen. Hij haalde zijn pistool boven en vluchtte met de portefeuille van de taxichauffeur. De dader werd na enkele dagen opgepakt door de politie. Vanmorgen verscheen hij voor de rechter. Het openbaar ministerie vraagt vier jaar cel. Volgens de advocaat van de man, had de beklaagde geen pistool, maar wel een nietjesmachine op zak.