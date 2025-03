Lokerse grafdelver schuldig aan lijkschennis

Een grafdelver van de stad Lokeren heeft zich schuldig gemaakt aan lijkschennis. Hij moet niet voor de rechtbank verschijnen, maar krijgt wel een boete van 250 euro. Vorige zomer stapte een collega naar de politie om de feiten aan te geven. De grafdelver zou zonder toestemming het lichaam van een kloosterzuster opgegraven hebben uit een gemeenschappelijk graf. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzocht de zaak en zegt nu dat de man lijkschennis heeft gepleegd. Het stadsbestuur van Lokeren is op de hoogte van het dossier, en bekijkt of de man nog in dienst kan blijven.