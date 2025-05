Na meer dan 35 jaar geen meeuw te zien in Lokerse Molsbroek: "Het is hier heel stil"

Wie regelmatig eens voorbij het Lokers natuurgebied Molsbroek passeert, die heeft het misschien al opgemerkt. Er zijn geen meeuwen te bespeuren, en dat is hoogst uitzonderlijk. Want de voorbije 35 jaar verbleef er een grote kolonie kokmeeuwen in het gebied. Maar nu dus niet. De vogelgriep sloeg twee jaar geleden hard toe in het Molsbroek, en dat zou wel eens een verklaring kunnen zijn waarom de meeuwen nu wegblijven.