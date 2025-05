Alweer doffe ellende op E17 na zoveelste ongeval ter hoogte van Lokeren

Het was deze ochtend alweer doffe ellende op de E17 richting Gent. De oorzaak lag bij een ongeval, net voorbij de oprit Lokeren. Twee auto's raakten daar in de harmonica file betrokken bij een kop-staartaanrijding. De twee bestuursters raakten niet gewond, maar beide wagens liepen wel zware schade op en moesten worden getakeld. Omdat er twee rijstroken een tijdlang versperd waren, was het op een bepaald moment ruim anderhalf uur file rijden vanaf Sint-Niklaas-West. De voorbije weken gebeuren er hier geregeld aanrijdingen tijdens de ochtendspits. Ook bij de hulpdiensten is dit stukje snelweg intussen al bekend als erg ongevalgevoelig.