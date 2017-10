Liefst 40 procent van de Belgische bestuurders gebruikt sluipwegen

De voorbije nacht zijn er in Waasmunster 2 jonge mannen zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde rond half twee in Waasmunster-Heide. In een bocht in de Ommegangsdreef reed de auto rechtdoor en botste frontaal op een boom. Beide jongeren, die ook in de buurt wonen, moesten uit de auto worden bevrijd. Ze zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De precieze oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Maar het is al wel geweten dat de straatverlichting gedoofd was op het moment van het ongeval.