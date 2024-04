Kleuterleraar Onkerzele blijft maand langer in de cel op verdenking van zedenfeiten

De overbevolking in de gevangenissen is één van de redenen waarom er wordt gestaakt. Momenteel zitten er zo'n duizend geïnterneerden in de gevangenis. Dat zijn mensen met een psychische stoornis die een misdrijf hebben gepleegd en eigenlijk thuishoren in een forensisch psychiatrisch centrum. In Aalst wil de Vlaamse regering al langer zo'n FPC bouwen op de Gates-site in Erembodegem. Maar dat stuit op veel protest van de buurt. Onlangs hielden de buurtbewoners nog een stille mars tegen het LFPC. En vanmorgen heeft het actiecomité maar liefst 1.067 bezwaarschriften ingediend bij het departement Omgeving. De Gates-site is volgens de bewoners niet de geschikte locatie. Intussen duiken er ook op politiek vlak meer vraagtekens op. Zo blijkt de Gates-site een heel duur terrein te zijn. Dat zei minister van Justitie Paul Van Tigchelt vorige week nog in de commissie Justitie. Volgens hem zou de Regie der Gebouwen daardoor niet meer geïnteresseerd zijn in de Gates-site.