In Onkerzele, deelgemeente van Geraardsbergen, hebben de hulpdiensten vanochtend rond elf uur een lichaam uit het water gehaald. Over de identiteit of de oorzaak is er op dit moment nog geen duidelijkheid. Het afstappingsteam was ter plaatse om vaststellingen te doen. Het jaagpad werd eventjes afgesloten, maar is ondertussen weer open.