Inbraak in domein De Gavers in Onkerzele: vermoedelijke dader snel gevat

In de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 maart is er ingebroken in domein De Gavers in Onkerzele, bij Geraardsbergen. Dat meldt de redactie van NUUS en het nieuws is ons ook bevestigd. Het gerechtelijk onderzoek is in handen van politie en parket. De inbreker zou gestart zijn op de camping, om daarna naar de winkel en het restaurant te gaan. Het bewakingspersoneel merkte onraad en betrapte de man op heterdaad. De bewakers hielden de verdachte in bedwang tot de politie ter plaatse was. De inbreker richtte heel wat schade aan: een raam werd ingeslagen en ook in het restaurant werd vernieling aangericht.