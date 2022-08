En ook in Beveren moest de brandweer dit weekend vol aan de bak. Een brand daar blijkt nu serieuze gevolgen te hebben voor de gemeente. Want die had een tijdelijke overeenkomst afgesloten met een tuinbouwer om het regenwater uit zijn reservoir te gebruiken. Maar door een brand is dat reservoir beschadigd en is zo'n 2 miljoen liter water verloren gegaan. De gemeente moet nu op zoek naar een andere manier om de sportvelden en groenperken te besproeien.