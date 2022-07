Kattenopvang ontfermt zich over 13 pasgeboren kittens die achtergelaten werden in kartonnen doos in Sint-Gillis-Waas

Op de grote bouwwerf van het chemiebedrijf Borealis in Kallo zijn 55 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel ontdekt. Velen van hen zijn illegaal in het land omdat hun werkvergunningen verlopen zijn. Ze verbleven ook in erbarmelijke omstandigheden in een appartementsgebouw in Deurne. Bovendien zouden ze slecht betaald worden. Hooguit 650 euro per maand om zes op de zeven dagen te werken aan de bouw van de nieuwe fabriek op de site. Het Antwerpse arbeidsauditoraat onderzoekt de zaak.