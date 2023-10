Kamer van inbeschuldigingstelling zal moorddossier Stefaan D.S. op 14 november doorverwijzen naar assisen

Het parket van Oost-Vlaanderen gaat geen strafrechtelijk gevolg geven aan de facebookpost van Peter Aerts. De vader plaatste in augustus foto’s online van de man die zijn zoon, Francis, een jaar geleden dodelijk had aangereden in Temse. De autobestuurder pleegde toen vluchtmisdrijf en was onder invloed van drank en drugs. Het parket was een onderzoek gestart om te kijken of de vader een inbreuk had gepleegd op de privacywetgeving. Maar het dossier is nu geseponeerd. De vader heeft tijdig ingezien, zo verklaart het parket, dat zijn manier van handelen niet de juiste was. Hij had de facebookpost, op vraag van het parket, ook zelf al meteen verwijderd.