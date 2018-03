Sport K. FC. VW Hamme - F.C. Seraing : 1-2

In de eerste amateurliga nam Hamme het deze middag op tegen Seraing. De Wuitens zitten duidelijk in een mindere periode. Ze verloren hun laatste vijf wedstrijden en zakten in het klassement weg naar de eflde plaats. Tegenstander Seraing daarentegen staat achtste in de stand. Wisten de Wuitens nog eens te winnen, of niet? U ziet het nu.