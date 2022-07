Julie De Wilde verdedigt met succes haar witte trui

De Wilde is de allerjongste deelneemster in het Tourpeloton. Ze werd al eens zevende in een etappe en is zich in haar witte trui echt in de kijker aan het rijden. In Laarne zijn ze super fier op de jonge renster. Mama Véronique verraste De Wilde gisteren nog met een onverwacht bezoek in Frankrijk. Vandaag is ze alweer thuis en kijkt ze met veel trots naar de beelden van haar dochter.