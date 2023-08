Jongeren steken hoop afval in brand in verlaten fabriekspand in Grembergen

In Grembergen hebben vermoedelijk enkele jongeren gisteravond brand gesticht in een verlaten fabriekspand, dat gelegen is tussen de Scheldedijk en de Zeelsebaan. Rond acht uur merkten passanten heel wat rook op in de buurt van het voormalige bedrijf. Brandweer en politie snelden ter plaatse en troffen in het uiterst vervallen gebouw een berg van allerhande rommel aan die aan het branden was. Het vuur was snel onder controle, maar van de daders ontbrak elk spoor.