Prikkelarme hoekjes, en plankenvloer in de tuin ... in Grembergen was het vandaag een 'inclusieve' buitenspeeldag

Het weer was niet op de afspraak, maar vandaag is er overal in de regio buitengespeeld. Want het was opnieuw buitenspeeldag, een dag waarop we de kinderen vanachter hun vele schermen willen halen. En in Grembergen, bij Dendermonde hebben ze ervoor gezorgd dat iedereen kon buitenspelen. Ook kinderen met een mentale beperking. Want voor hen is het nog moeilijker om buiten te spelen. Speelterreinen zijn vaak heel druk, en daardoor raken de kinderen overprikkeld.