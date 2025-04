WZC Sint-Antonius in Grembergen onder verhoogd toezicht geplaatst door Agentschap Zorg en Gezondheid

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft het woonzorgcentrum Sint-Antonius in Grembergen onder verhoogd toezicht geplaatst. Dat wil zeggen dat de voorziening aangemaand wordt om dringend verbeteringen uit te voeren, anders dreigen er sancties zoals het schorsen of intrekken van de erkenning. Het bestuur en de directie van het woonzorgcentrum werken nu aan een actieplan. Later meer hierover, in het TV Oost Nieuws om 18u30.