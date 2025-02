UNIZO Oost-Vlaanderen verkiest Pureto tot Oost-Vlaamse Starter van het Jaar 2024

Meer dan 15.000 ondernemers zijn het afgelopen jaar een start-up begonnen in onze provincie. En ééntje steekt er met kop en schouders bovenuit. Pureto, een jong bedrijf van twee broers uit Grembergen, is door UNIZO uitgeroepen tot Oost-Vlaamse Starter van het Jaar. De twintigers maken puree op grootmoeders wijze. En die puree serveren ze in hun restaurant in Gent. En het concept en recept worden blijkbaar heel erg gesmaakt.