Sport Jasper De Buyst eindwinnaar van Napoleon Games Cycling Cup

embed

De sport: Jasper De Buyst is de eindwinnaar geworden van de Napoleon Games Cycling Cup, dat is een regelmatigheidscriterium over in totaal tien wedstrijden. De Ledenaar won vandaag de rit Binche-Chimay-Binche. Hij haalde het in een sprint voor Matteo Trentin en Tom Devriendt. Voor de renner van Lotto-Soudal is het zijn vierde zege van het seizoen.