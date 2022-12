Ismail Y. maand langer in de cel, advocaat reageert na afloop raadkamer: "We moeten onderzoeken wat hem zover gebracht heeft"

Een hele week lang organiseert het parket van Oost-Vlaanderen themazittingen in de politierechtbanken. Tijdens die zittingen worden enkel zaken behandeld waarbij mensen zijn betrapt op rijden onder invloed van drugs en of alcohol. Naar aanleiding van de verkeersveilige week wil het gerecht op die manier aandacht schenken aan de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer. In onze provincie gebeurden er dit jaar al meer dan 500 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol, dat is het hoogste aantal sinds 2018. Ook het druggebruik achter het stuur neemt toe. Wie betrapt wordt op rijden onder invloed, riskeert een zware geldboete, een tijdelijk rijverbod of zelfs een gevangenisstraf.