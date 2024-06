Ieder jaar 700.000 euro om uitdagingen Vlaamse Ardennen aan te pakken

In de gemeente Zwalm is de vzw Landschapspark Vlaamse Ardennen officieel op gang getrapt. Acht steden en gemeenten en zeven partners zetten hun handtekening onder een samenwerkingsakkoord. Voor onze streek gaat het over Zottegem en Geraardsbergen. De Vlaamse Ardennen is één van de vijf parken die deze erkenning van de Vlaamse overheid krijgt. Het doel is om samen de uitdagingen rond onder meer landbouw, toerisme, erfgoed en lokale economie aan te pakken. De komende 24 jaar krijgt de vzw Landschapsmerk Vlaamse Ardennen elk jaar 700.000 euro. Daarbovenop zorgen partners als de provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA ook voor extra centen.