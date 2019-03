IDM en Verko lanceren als eersten de nieuwe "blauwe zak" voor alle soorten plastic

Vuurwerk wordt in heel Vlaanderen verboden, tenzij gemeenten daar anders over beslissen. Parlementsleden van meerderheid en oppositie hebben daarvoor een decreet ingediend, op initiatief van Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Vroeger was er géén verbod, maar konden steden en gemeenten vuurwerk wel tijdelijk verbieden. Dat principe wordt nu omgedraaid; er komt een algemeen verbod, maar steden en gemeenten kunnen wel tijdelijk vuurwerk toelaten, zoals bijvoorbeeld tijdens oudejaarsnacht Vorig jaar was er bijna in heel onze regio een vuurwerkverbod, tenzij met toelating van de burgemeester. Enkel in Geraardsbergen mocht het wel. Dierenrechtenorganisaties reageren tevreden op het decreet, hoewel ze graag ook nog geluidsarm vuurwerk verplicht hadden gezien.