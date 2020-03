Intussen is het in veel supermarkten een ware overrompeling. Volgens de regering is er geen enkele reden om te hamsteren. De voedingswinkels blijven open en er zijn ook geen signalen dat de bevoorrading in het gedrang komt. En toch gaan mensen massaal naar de winkel om hun voorraad in te slaan. In Aalst schakelden ze vandaag zelfs de politie in om het verkeer aan de Colruyt in goede banen te leiden.