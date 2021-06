Herzele tekent als eerste Vlaamse gemeente in op een lokaal Klimaatpact en wil één boom per inwoner planten

In Dendermonde wordt er voorlopig dus niet geraakt aan de open ruimte. Maar als de bevolking in Sint-Niklaas blijft toenemen, zullen we het groen in de rand wel nodig hebben, zegt oppositiepartij CD&V. CD&V gaat niet akkoord met de plannen voor een stadsrand-bos. In het noorden van de stad, achter de Dillaertwijk, is de stad Sint-Niklaas van plan om 10 hectare bos aan te leggen. Maar die rand moet woongebied blijven, zegt CD&V. De vraag naar extra woningen is nu nog niet zo hoog. Maar dat kan binnen enkele decennia helemaal anders zijn. En dus moet de stad voldoende reserves hebben voor nieuwe verkavelingen. In de gemeenteraad stemde CD&V tegen de aanplanting van het nieuwe randbos, maar het punt werd toch goedgekeurd.