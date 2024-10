Helpende handen gezocht voor restauratie van maquettes van Wieze

Naar Wieze dan, bij Lebbeke. Want daar is de gemeente op zoek naar handige harry's die mee willen helpen aan de restauratie van enkele oude maquettes. Wiezenaar Theofiel Jacob maakte zowat 40 jaar geleden schaalmodellen van enkele opvallende gebouwen in de deelgemeente, maar de werken zijn niet meer in goede staat. Vooral de daken moeten vernieuwd worden, want in de oorpronkelijke versies, die intussen al verwijderd zijn, zat er asbest.