Haaltert: Nu ook strafklacht voor bedreiging neergelegd tegen burgemeester Baeyens

Supermarktketen Delhaize heeft het ontwerp onthuld van het gedenkmonument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag op de winkel in Aalst, door de Bende van Nijvel op 9 november 1985. Woensdag is dat exact 37 jaar geleden. Met het monument willen Delhaize en de stad Aalst een stille en serene herdenkingsplaats creëren als blijvende herinnering aan de gebeurtenissen, voor nabestaanden en iedereen die direct en indirect getroffen was en is. Het ontwerp van het gedenkteken en de uitvoering ervan zijn van de hand van landschapsarchitect Bas Smets, die ook het herdenkingsmonument voor de aanslagen in Maalbeek en de luchthaven van Zaventem in 2016 realiseerde. Na enige vertraging loopt op dit moment de vergunningsfase en is het de ambitie dat de gedenkplek in de loop van 2023 toegankelijk zal zijn voor het publiek. Meer vanavond in het TV Oost Nieuws, vanavond om 18.30u.