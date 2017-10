Politiek Geen nieuw bestuur meer mogelijk in Haaltert voor verkiezingen in 2018

embed

In Haaltert kunnen de oppositiepartijen geen nieuw schepencollege meer installeren. De termijn om dit eventueel nog te doen, is zo goed als verstreken. Want zaterdag is het 14 oktober. En binnen het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen steden en gemeenten geen nieuwe procedure meer opstarten. De gemeente Haaltert zit al ruim twee jaar in een politieke impasse. Meerderheid en oppositie roepen nu op om er het komende jaar toch nog het beste van te maken.